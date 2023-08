INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER GORI SONDAGGI DALLA B, PUÒ SPUNTARLA IL BRESCIA Al Viola Park prosegue anche la preparazione dei giocatori destinati a nuovi prestiti, come nel caso di Gabriele Gori. L’attaccante ha ricevuto diversi sondaggi da squadre di serie B ed una delle possibili destinazioni, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it,... Al Viola Park prosegue anche la preparazione dei giocatori destinati a nuovi prestiti, come nel caso di Gabriele Gori. L’attaccante ha ricevuto diversi sondaggi da squadre di serie B ed una delle possibili destinazioni, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it,... NOTIZIE DI FV FIO-SESTRI, POSSIBILE DEBUTTO DI UN NUOVO ACQUISTO Fiorentina-Sestri Levante, amichevole in programma stasera alle ore 20, sarà l'occasione per vedere alcuni volti nuovi arrivati in estate. Oltre al probabile spazio ulteriore per Arthur, Fabiano Parisi, Abdellhamid Sabiri e Gino Infantino, il pubblico fiorentino... Fiorentina-Sestri Levante, amichevole in programma stasera alle ore 20, sarà l'occasione per vedere alcuni volti nuovi arrivati in estate. Oltre al probabile spazio ulteriore per Arthur, Fabiano Parisi, Abdellhamid Sabiri e Gino Infantino, il pubblico fiorentino... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi