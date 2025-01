FOTO ACF, La ripresa degli allenamenti al Viola Park

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina è tornata in campo, questa mattina, al Viola Park. La squadra di Raffaele Palladino ha beneficiato di due giorni di riposo per riprendere a lavorare proprio oggi in vista della partita di campionato contro il Monza, che si giocherà lunedì 13 all'U-Power Stadium. Queste le immagini della seduta mattutina pubblicata su Instagram dal club viola.