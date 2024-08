FirenzeViola.it

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Niccolò Fortini andrà in prestito alla Juve Stabia. Nelle ultime ore la società viola ha concluso con i campani la trattativa per il prestito dell'esterno classe 2006 ai gialloneri. L'esterno mancino, che può giocare sia a destra che a sinistra, giocherà quindi in Serie B la prossima stagione.