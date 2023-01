FORMAZIONE, Terracciano in forse. Dubbi davanti

In vista della partita di domani contro la Roma, l'edizione odierna de La Nazione, analizza le possibili scelte iniziali di mister Italiano. In porta Terracciano resta in dubbio. Nella giornata di oggi verranno fatti test per capire come reagirà il ginocchio suturato. In difesa, vista l'assenza di Quarta, le scelte sono quasi obbligate: Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo sono da capire le condizioni di Amrabat, Mandragora ancora out. Rebus da sciogliere anche nel reparto offensivo, con Kouame che si lascia preferire a Jovic nel ruolo di prima punta.