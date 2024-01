FORM. UFFICIALI, ITALIANO CAMBIA TUTTO: FUORI JACK, C'È CHRISTENSEN. DIETRO TRE CENTRALI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Alle 20: 45 la Fiorentina scende in campo contro il Bologna allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per i quarti di finale di Coppa Italia. Derby dell'Appennino che vale la semifinale del torneo, obiettivo di entrambe le squadre che in campionato si separano di un solo punto. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

FIORENTINA (3-4-2-1): Christensen, Milenkovic, Quarta, Ranieri; Kayode, Duncan, Maxime Lopez, Biraghi; Ikoné, Barak; Beltran. A disposizione: Martinelli, Terracciano, Bonaventura, Arthur, Nzola, Infantino, Mina, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Pierozzi, Amatucci, Brekalo. Allenatore. Vincenzo Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Moro, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Van Hooijdoonk, Fabbian, Urbansky. Allenatore: Thiago Motta