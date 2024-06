FORM. UFFICIALI, IN PORTA MARTINELLI. BELTRAN, CASTROVILLI E NICO DIETRO BELOTTI

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Alle 18 scendono in campo Atalanta e Fiorentina per l'ultima partita di questo campionato. Non influenzerà in alcun modo la classifica finale, né per i bergamaschi - già in Champions League ma può avanzare al terzo posto- né per i viola - qualificati ai playoff di Conference League -. Queste le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Holm, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Musso, Rossi, Toure, Djimsiti, Bakker, Adopo, Hateboer, Mendicino, Miranchuk, Zappacosta, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Beltran, Castrovilli; Belotti. A disposizione: Terracciano, Christensen, Dodo, Milenkovic, Bonaventura, Arthur, Ikone, Infantino, Faraoni, Comuzzo, Parisi, Barak, Kouame. Allenatore: Vincenzo Italiano.