FORM. UFFICIALI, DEBUTTO PER SIRIGU. BIANCO DAL 1', DAVANTI CABRAL

Tra poco più di un'ora (fischio d'inizio ore 21) la Fiorentina scende in campo contro lo Sporting Braga per staccare il pass per gli ottavi di Conference League. Si parte da un ampio vantaggio per i viola, il 4-0 maturato nella gara di andata e Italiano cambia diversi interpreti rispetto al pareggio di domenica con l'Empoli, a cominciare dal portiere, col debutto di Salvatore Sirigu. Da segnalare anche l'esordio dal primo minuto in Europa per Alessandro Bianco. Ecco le scelte dei due tecnici:

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco, Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Vincenzo Italiano. A disp.: Terracciano, Jovic, Castrovilli, Ikoné, Terzic, Duncan, Sottil, Amrabat, Brekalo, Igor, Kouamé.

SPORTING BRAGA (4-3-3): Tiago Sà; Mendes, Niakatè, Paulo Oliveira, Cristian Borja; André Castro, Pizzi, Rodrigo Gomez; Alvaro Djalò, Banza; André Horta. All.: Artur Jorge. A disp.: Matheus, Gomez, Serdar, Nuno Siqueira, Abel Ruiz, Roger Fernandes, Racic, Ricardo Horta, Bruma, Gorby, Iuri Medeiros, Pedro Santos.