FORM. UFFICIALI, CI SONO BREKALO E QUARTA. DAVANTI NZOLA

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella prima gara di questo 2024 la Fiorentina torna in campo per cercare di chiudere in bellezza un girone d'andata che la vede comunque certa del quarto posto in classifica. Al Mapei Stadium i ragazzi di Vincenzo Italiano cercheranno di allungare ulteriormente il divario sulle inseguitrici, andando a caccia della quarta vittoria consecutiva. Davanti a loro il Sassuolo di Dionisi sta attraversando una crisi di risultati, dato che i neroverdi non vincono da 5 gare di fila e subiscono gol addirittura 29 partite consecutive. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo, Missori, Tressoldi, Falasca, Loeffen, Lipani, Castillejo, Bajrami, Volpato, Mulattieri, Ceide. All.: Alessio Dionisi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Nzola. A disp.: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Pierozzi, Comuzzo, Mina, Ranieri, Parisi, M.Lopez, Duncan, Amatucci, Infantino, Barak, Beltran. All.: Vincenzo Italiano.