FORM. UFFICIALI, C'È BARAK DIETRO BELOTTI, FUORI BELTRAN. TORNA BIRAGHI A SINISTRA

Entrambe vittoriose nelle rispettive semifinali d'andata di Coppa Italia, Juventus e Fiorentina tornano protagoniste in campionato, sfidandosi contro alle 20:45 all'Allianz Stadium. Bianconeri tallonati dal Bologna, viola chiamati a battere un colpo per la corsa europea, alla ricerca di una vittoria che in trasferta in Serie A manca dallo scorso dicembre. Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Jr, Kean, Miretti, Weah, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Massimiliano Allegri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Barak, Kouame; Belotti. A disposizione: Christensen, Dodò, Arthur, Sottil, Maxime Lopez, Beltran, Ikoné, Castrovilli, Nzola, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Duncan, Comuzzo, Parisi. Allenatore: Vincenzo Italiano