FORBES, Franchi: Italia blocca modernizzazione

© foto di Federico De Luca 2023

La nota è famosissima rivista Forbes ha fatto un punto della situazione sulla costruzione dei nuovi impianti sportivi in Italia, prendendo d'esempio proprio lo stadio di Firenze. L'Italia, si legge all'interno della rivista, sa molto bene come soffocare le proprie squadre quando si tratta di modernizzazione. Tutti i progetti per la realizzazione di nuovi stadi incontrano una feroce opposizione da parte dei consigli o dei governi locali. L’ultimo esempio è sicuramente lo Stadio Artemio Franchi della Fiorentina. La volontà di Commisso era quella di costruire uno stadio per la Fiorentina ma, come a Roma e Milano, è stato continuamente soffocato. Il presidente viola, allora, ha dovuto cedere e si è concentrato sulla costruzione del Viola Park che, una volta terminato quest'anno, sarà la struttura di allenamento per uomini e donne più imponente del paese.

Dario Nardella, sindaco di Firenze, era inizialmente riuscito a garantire 95 milioni di euro per la ristrutturazione del Franchi come parte del fondo di ripresa post-pandemia dell'UE per l'Italia. L'idea era di riqualificare il Franchi con soldi pubblici, piuttosto che con quelli privati di Commisso. I piani sono stati elaborati, presentati e firmati negli ultimi 18 mesi. Nessuno dei responsabili del recovery fund, però, si era apparentemente accorto del fatto che l'Italia si stesse preparando a utilizzare soldi pubblici per rinnovare uno stadio fatiscente. L'UE, infatti, ora sta prendendo la linea dura con Firenze e con l'Italia, dicendo al paese che i fondi non verranno sbloccati a meno che i progetti a Firenze e Venezia non vengano tolti dal tavolo. A fine mese è attesa una decisione ufficiale da parte dell'UE, ma è più che probabile che i fondi non vengano sbloccati fino a quando il Franchi non sarà fuori dai giochi. Resta da vedere cosa accadrà al progetto Franchi nei prossimi mesi.