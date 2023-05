FOND. VIALLI E MAURO, 240mila euro per la ricerca

Fonte: ANSA

(ANSA) - BARLASSINA, 08 MAG - La Fondazione Vialli e Mauro manda in buca l'edizione numero 18 dell'evento golfistico voluto per raccogliere fondi in favore della ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica e raccoglie 240mila euro da destinare in beneficienza. Un evento che ha radunato al Golf club di Barlassina, in Brianza, tanti rappresentanti del mondo dello sport che non hanno voluto mancare all'appuntamento di charity quest'anno contraddistinto dal ricordo di Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio. Michel Platini, Gianfranco Zola, Christian Panucci, Pavel Nedved e poi ancora Roberto Donadoni, Borja Valero, Thomas Berthold e Attilio Lombardo sono stati alcuni tra gli ospiti vip che hanno preso parte alla comptizione benefica sul green, dove si è sviluppata una gara sulle 18 buche. Con allestimento speciale alla buca numero 9, proprio in memoria dell'ex centravanti della Nazionale. Il valore tecnico della manifestazione è stato garantito dalla presenza di Jorge Campillo, numero 9 del ranking Race to Dubai, e di giocatori di alto livello internazionale come Rafa Cabrera Bello e Stephen Gallacher. Presente anche Mark Streit, ex campione di hockey su ghiaccio in Nhl e a Barlassina in rappresentanza di Norquain, uno dei principali partner dell'evento accanto ad Rf Celada ed Erg. Ad aggiudicarsi il trofeo dell'edizione 2023, con 120 punti, è stata la squadra composta da Matthew Baldwin, Flavio Montrucchio, Federico De Nora e Giacomo De Nora. I fondi raccolti sono stati devoluti ad AriSla, la Fondazione italiana per la ricerca sulla Sla, andando a sommarsi ai 4,1 milioni già destinati alla ricerca in precedenza. (ANSA).