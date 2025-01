FOLORUNSHO, De Gea ci ha salvati. Speciale battere la Lazio

FirenzeViola.it

Il centrocampista della Fiorentina Michael Folorunsho ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Lazio-Fiorentina 1-2. Queste le sue parole: "Non vedevamo l'ora di tornare alla vittoria. Abbiamo sofferto ma se si vuole ottenere grandi risultati bisogna farlo. Parata incredibile di De Gea nel finale, ci ha salvati. Sono stati bravissimi i ragazzi a farmi integrare subito. Sono molto contento di far parte di questo gruppo".

Sulla sua fede laziale

"Chi mi conosce sa quanto per me è speciale giocare contro la Lazio. Sono cresciuto su quei seggiolini. Sono contento. Da professionista provo sempre a dare il meglio per la mia squadra. Però non ho mai nascosto la mia fede".