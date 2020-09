FLORENZI, Ora penso a Nazionale, poi a futuro in serenità

(ANSA) - FIRENZE, 03 SET - 'Per me domani Dzeko sarà solo un avversario, lo saluterò prima e dopo ma nei 90' se ci sarà da dargli una scarpata gliela darò e penso che anche lui farà altrettanto, poi amici come prima''. Alessandro Florenzi è pronto a sfidare domani, in Italia-Bosnia, il compagno di tante battaglie nella Roma. ''Se mi suggerisce qualcosa la situazione attuale di Dzeko? No'' - ha risposto asciutto l'esterno rientrato dal prestito nel Valencia. E lo stesso Florenzi ha tagliato corto anche sul suo futuro che molto probabilmente sarà lontano dalla Roma nonostante un contratto ancora fino al 2023. ''Il mio futuro me lo costruisco tutti i giorni lavorando sempre al massimo, ora penso solo alla partita di domani della nazionale ed eventualmente all'Olanda se il ct mi farà giocare, poi penserò a cosa farò con grande serenità, a testa alta''. In questi giorni Mancini lo ha testato spesso nella possibile formazione titolare: ''Sarà bello tornare a cantare l'inno - ha detto Florenzi - così come indossare questa maglia per il nostro Paese, sappiamo tutti cosa ha passato''. (ANSA).