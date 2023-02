FLOP SERIE A, Ci sono 4 viola tra i peggiori 20 di A

Flop 20 di Tuttomercatoweb, presi in considerazione solamente i giocatori che hanno preso voto in almeno 15 occasioni. Dopo 23 giornate ci sono ben quattro giocatori della Fiorentina in questa speciale classifica, seppur nessuno tra i primi 10: Igor è 13esimo con 5,63, poi c'è Jovic 15esimo con 5,65 di media e infine Dodo-Barak al 19° e 20° posto. Questa la classifica:

1. Domagoj Bradarić (Salernitana) 5.26

2. Tonny Vilhena (Salernitana) 5.38

3. Alex Ferrari (Cremonese) 5.42

4. Leandro Paredes (Juventus) 5.46

5. Dylan Bronn (Salernitana) 5.47

6. Bartosz Bereszyński (Napoli) 5.53

7. Mehdi Léris (Sampdoria) 5.55

8. Krzysztof Piatek (Salernitana) 5.61

9. Ronaldo Vieira (Torino) 5.61

10. Filip Djuricic (Sampdoria) 5.61

11. Francesco Caputo (Empoli) 5.63

12. Jeremy Toljan (Sassuolo) 5.63

13. Igor (Fiorentina) 5.63

14. Petar Stojanović (Empoli) 5.64

15. Luka Jovic (Fiorentina) 5.65

16. Kevin Lasagna (Hellas Verona) 5.65

17. Soualiho Meïté (Cremonese) 5.66

18. Tommaso Augello (Sampdoria) 5.66

19. Dodo (Fiorentina) 5.68

20. Antonin Barak (Fiorentina) 5.69