FLAMENGO, Vince Supercoppa Brasile: segna Gabigol

(ANSA) - BRASILIA, 16 FEB - Gabigol continua a essere il match winner del Flamengo. La squadra carioca, vincitrice del 'Brasilerao' 2019, ha conquistato la Supercoppa del Brasile battendo per 3-0 l'Athletico Paranaense (club che si era imposto nella coppa nazionale) nella finale giocata nel Manè Garrincha di Brasilia, davanti a 48mila spettatori. Il Flamengo è andato in vantaggio al 14' con un colpo di testa di Bruno Henrique su cross di Gabigol, che ha poi raddoppiato sfruttando un errore del terzino rivale Azevedo. Al 23' st il tris del Flamengo con Arrascaeta. Buona nel centrocampo rossonero la prova dell'ex romanista Gerson, che il ct della Selecao Tite sta pensando di convocare. Da oggetto misterioso in Italia a protagonista in patria: è stato, ed è, il destino di molti calciatori brasiliani. (ANSA).