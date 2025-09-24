Flachi difende Pioli: "Non è diventato brocco. I primi responsabili sono i giocatori"

Su TMW Radio, durante Maracanà, spazio a Francesco Flachi. L'ex fantasista della Fiorentina ha toccato anche l'attualità di casa viola e ha provato ad analizzare così lo stato di forma della squadra di Pioli: "Quando cambi tanto, vuol dire che non hai ancora un'identità. Pioli sta cercando di portare più giocatori bravi in un assetto preciso. E' passato a diversi moduli, anche per limitare gli avversari, ma manca la fase di possesso e nelle giocate. Col Napoli per esempio ci sono stati errori dei singoli, ma mi ha deluso la gestione del risultato. Ci sono dei limiti dei singoli.

E' vero che manca il gioco, ma si sono complicati la vita da soli. Pioli non è diventato brocco di un colpo, i primi responsabili sono i giocatori. Non c'entra il modulo ma essere un gruppo. Il problema è che nella fase di non possesso va bene, ma non in quella di possesso. Fazzini lo ha messo esterno, ma quando c'è Gosens che fa certi movimenti dovrà fare qualche sovrapposizione o no?".