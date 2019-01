FISCO, Cristiano Ronaldo in tribunale a Madrid

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Cristiano Ronaldo è arrivato in tribunale, a Madrid, per chiudere in sede giudiziaria l'accordo con il Tesoro spagnolo sulle imposte non versate per i diritti d'immagine tra il 2011 e il 2014. Occhiali da sole scuri, jeans e giacca scura, l'attaccante della Juventus è entrato negli uffici giudiziari accompagnato dalla fidanzata Georgina, senza rilasciare dichiarazioni ai numerosi giornalisti presenti. Il fuoriclasse portoghese ha già patteggiato due anni di reclusione e il pagamento di una sanzione da 18,8 milioni di euro, come stabilito nell'udienza della scorsa estate. In questo modo Ronaldo - che peraltro ha sempre negato ogni addebito - ha evitato, essendo incensurato, il rischio del carcere. CR7 è accusato di avere commesso 4 violazioni e l'erario spagnolo gli aveva contestato una mega evasione fiscale, tutta legata ai diritti di immagine. Il giocatore avrebbe già pagato la sanzione, resta l'ultimo atto dell'iter giudiziario, davanti al giudice dell'Audiencia Provincial de Madrid.