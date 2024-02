FIRENZE, Domani lutto cittadino. Nardella rientra

FirenzeViola.it

È stato proclamato lutto cittadino per la giornata di domani a Firenze, dopo la tragedia accaduta in Via Mariti, nel quartiere di Novoli. Un bilancio che per adesso segna due deceduti, una tragedia avvenuta stamani nel cantiere della nuova Esselunga che sarebbe dovuta sorgere in zona. Il sindaco Dario Nardella, attraverso i suoi canali social, ha rivelato la vicinanza espressa dal Presidente Mattarella e ha annunciato anche il suo ritorno anticipato dalla missione istituzionale in Terra Santa proprio per gestire l'emergenza.