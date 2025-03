Fiorentina verso l'attesa gara di ritorno con il Panathinaikos: le immagini dell'allenamento

La Fiorentina si è allenata al centro sportivo in vista della partita di giovedì contro il Panathinaikos, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference. Squadra concentrata sull'obiettivo di ribaltare il risultato di 3-2 a favore dei greci. Folorunsho ha lavorato in gruppo anche oggi, segno che ha recuperato e che sarà a disposizione di Raffaele Palladino che, come è noto, non avrà a disposizione Ndour e Pablo Marì per questa gara visto che non sono inseriti nella lista Uefa. Ecco le immagini dell'allenamento, pubblicate dal club stesso sui social. La Fiorentina si ritroverà domani alle 11.30 per la rifinitura, aperta al pubblico perr un quarto d'ora secondo il protocollo Uefa. Palladino parlerà poi in conferenza stampa alle 15.