Fiorentina undicesima per volti nuovi dopo il mercato in Serie A. Primo il Como

Al termine del mercato invernale il portale Transfermark.it ha stilato la classifca delle formazioni di Serie A che hanno portato più volti nuovi in Italia. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova all'undicesimo posto con sei nuovi acquisti e due giocatori che non avevano mai giocato nel massimo campionato del nostro paese. Prima posizione per il Como con 10 acquisti totali e addirittura 8 volti nuovi. Secondo gradino del podio per il Venezia che ha comprato lo stesso numero di giocatori dei lariani con cinque arrivi dall'estero, mentre terzo è il Genoa che ha acquistato sei giocatori in totale con quattro facce nuove. Di seguito il post Instagram con la classifica completa: