Fiorentina, secondo club in Europa per valore di mercato dei prestiti. Prima la Juventus

vedi letture

Con il mercato chiuso da quasi un mese il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle formazioni delle top5 leghe europee con il maggior valore di mercato tra i prestiti, sia con obbligo che con diritto di riscatto. Graduatoria che è guidata da due formazioni italiane, al primo posto la Juventus, con un valore totale dei prestiti di 173 milioni di Euro, e secondo gradino del podio per la Fiorentina. I viola hanno in rosa 130 milioni in prestito. Da Gudmundsson a Colpani, passando per Fagioli, Zaniolo e altri, sono in tutto 9 i calciatori che la dirigenza gigliata ha preso in prestito e valuterà se riscattare al termine della stagione. Dietro a bianconeri e gigliati, sul podio, c'è l'Aston Villa con 105 milioni. Tra le italiane, in top10 c'è solamente la Lazio al sesto posto con un valore totale di 83 milioni sddivisi tra sette giocatori. Di seguito il post di Transfermarkt.it con la classifica completa: