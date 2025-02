Fiorentina sconfitta con l'Inter, Adani: "Era più probabile il 3-1 del 2-2: ecco perché"

Nel corso di Viva El Futbol l'ex Inter e Fiorentina Daniele Adani torna sulla vittoria dei nerazzurri contro la squadra di Palladino: "La vittoria della Fiorentina di giovedì e il modo in cui ha preparato quella partita è stato un problema per la stessa Fiorentina. Perché se tu tatticamente prepari una squadra in un modo, rinunciando totalmente al pallone, vuol dire che togli totalmente la sensazione del gioco, sapendo che all'Inter togli la profondità con una partita preparata bene anche se facendo di necessità virtù. A San Siro cambia lo scenario, c'è un altro spirito dell'avversario e l'effetto sorpresa svanisce.

L'Inter, forte com'è, senza fare grandi cose, rimane superiore. In questo momento l'Inter ha una fase lenta, come se stesse rifiatando. Poi ha qualche problemino generale di trasmissione del pallone ed è ultima per dribbling fatti. Se sfrutta l'avversario che ti pressa, parte da dietro e arriva in porta col fraseggio e gli inserimenti e il lavoro delle punte.

Senza dribbling, la squadra si va a scontrare e la partita si lega agli episodi. Dopo il gol di Marko Arnautovic non è stata una partita giocata così bene; in questo momento l'Inter non è nemmeno troppo lucida e brillante. Per me è stata una partita brutta, giocandola in quel modo la Fiorentina ha indirizzato l'Inter. Per me era più probabile un 3-1 che un 2-2, l'aspetto emozionale del campo mi ha detto questo. Dico che Zielinski è entrato bene, mettendo le palle giuste e movimento".