FIORENTINA, Prima difesa a tre dall'inizio con Italiano

Vincenzo Italiano non finisce mai di sorprendere e l’ha fatto anche questa sera, per la partita contro l'ostico Bologna di Motta. Almeno così raccontano le distinte ufficiali, in attesa della riprova visiva data dal terreno di gioco. Dopo aver scavallato le 130 partite da allenatore della Fiorentina tutte con formazioni diverse tra loro (mai una volta un suo undici si è ripetuto negli effettivi) questa sera il tecnico viola si gioca il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna (fischio d'inizio alle ore 21:00) con una rivoluzione tattica alle spalle.

Sarà infatti difesa a tre dal primo minuto, per la prima volta dall’estate del 2022, momento in cui ha detto sì a Commisso per prendere in carico la Fiorentina. Conseguenze, anche, del mancato mercato estivo che lo lasciano spoglio di interpreti sulle fasce dell’attacco, dove disponibili gli sono rimasti solo Ikone e Brekalo, quest’ultimo dichiaratamente con le valigie in mano e la testa altrove, nello specifico alla Dinamo Zagabria. Di sicuro c’è che Italiano dimostra di non essere più da tempo un allenatore ancorato alle convinzioni che gli hanno permesso di arrivare dov’è, scalando un gradino alla volta.