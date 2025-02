Fiorentina, Pongracic: "Il Como ha meritato e il risultato è giusto. A noi è mancata cattiveria"

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato così nel post partita al sito ufficiale viola. Questo il suo commento sulla sconfitta con il Como: "E' stata una brutta partita. Volevamo vincere, nel primo tempo non siamo andati male. Il primo gol non lo possiamo subire in questo modo. Il Como però ha meritato, il 2-0 è giusto. Il primo tempo loro hanno giocato bene, noi siamo stati un po' a mezza strada. Nella seconda frazione dovevamo recupare il risultato ma loro hanno fatto il loro, ovvero perdevamo tempo, cadevano, facevano tanti falli, spezzavano il ritmo. Loro hanno anche grande qualità. A noi è mancata cattiveria ed energia. Dobbiamo essere sempre cattivi e compatti e dare il 100%, anche se manca l'1% in Serie A perdi ogni partita. Oggi è mancato questo 1%, volevamo vincere ma abbiamo perso tanta energia nel primo tempo. Loro hanno un grande allenatore che ci ha messo in difficoltà".

Infine aggiunge: "Ora dobbiamo alzare la testa, dobbiamo pedalare, una partita può succedere. La prossima settiamana abbiamo una gara importante e speriamo di vincere".