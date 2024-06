FIORENTINA, Per la difesa piace Dossena

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha messo gli occhi su Alberto Dossena, difensore del Cagliari. Oltre ai viola, anche il Como è sul difensore ex Avellino. In questa stagione, Dossena è stata uno tra i protagonisti della salvezza dei sardi. Il difensore, bravo e pericoloso nel gioco aereo, ha collezionato 35 presenze in Serie A collezionando 2 gol e 4 assist.