Fiorentina o meno, Fagioli intanto è convocato da Motta per la gara con l'Empoli

vedi letture

La Fiorentina ha provato a portare a Firenze anche Nicolò Fagioli per un ulteriore rinforzo a centrocampo. L'affare non sembra più così caldo, complice le richieste della Juventus anche se dopo le gare di domani i due club potrebbero tornare a dialogare ma intanto il giocatore, che è corteggiato anche da altre squadre, è stato convocato dal tecnico bianconero per la gara di domani all'Allianz Arena alle 12.30 contro l'Empoli.

Ecco infatti i convocati della Juventus tra cui appunto Fagioli: 1 Perin, 2 Alberto, 4 Gatti, 5 Locatelli, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz,11 Gonzalez, 12 Veiga,16 McKennie,17 Adzic,19 Thuram, 20 Kolo Muani, 21 Fagioli, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 26 Douglas Luiz, 29 Di Gregorio, 37 Savona, 40 Rouhi, 51 Mbangula