FIORENTINA, Nuovo contatto con il Napoli per Zanoli

Come riportato dal portale TMW sul calciatore in uscita dal Napoli Alessandro Zanoli ci sarebbe un interessamento da parte della Fiorentina. Dopo che il Napoli aveva dato la sua parola per il passaggio a titolo temporaneo del terzino al Genoa, adesso la trattativa si è complicata visto l'inserimento dei partenopei per Dragusin. I rapporti tra i due club in questa fase si sono raffreddati, ma Zanoli resta in uscita e per questo motivo non è escluso il suo prestito a un altro club di Serie A. In questo senso, da registrare nelle ultime ore un nuovo contatto con la Fiorentina.