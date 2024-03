FIORENTINA-MACCABI, Parterre chiusi e restrizioni: la nota

FirenzeViola.it

Come già detto Fiorentina-Maccabi si giocherà a porte aperte, settore ospiti compreso, ma con l'esclusione dei parterre, ossia i settori più vicini al campo, per evitare invasioni di campo o contatti pericolosi, per creare insomma dei cordoni di sicurezza verso le squadre. Le altre limitazioni riguardano sia gli oggetti con cui non si può entrare allo stadio sia gli orari, sia quelli di chiusura della vendita esclusa il giorno della partita stessa, sia dei cancelli visto che si potrà entrare solo fino a mezzora prima del fischio d'inizio. La vendita ovviamente è a scaglioni come ormai di consuetudine tra prelazione abbonati e non. Ecco il riepilogo delle misure e delle modalità di vendita nel comunicato pubblicato dalla Fiorentina:

"Tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al match ottavi di finale Europa Conference League gara di ritorno. Giovedì 14 marzo alle ore 18:45 la Fiorentina sfida allo stadio Franchi il Maccabi Haifa. I biglietti saranno, in vendita da sabato 9 marzo alle ore 12.00 fino alle ore 18:00 del 13/03/2024.

MODALITA’ DI VENDITA: Prelazione riservata Abbonati FASE 1:

Dalle ore 12:00 di oggi fino alle ore 17:59 del 10/03/2024 la fase di vendita sarà riservata agli abbonati Serie A 23/24 o agli abbonati Group Stage di Conference League 23/24 con un prezzo dedicato. Non ci sarà prelazione sul posto e l’emissione sarà solo con caricamento su titolo digitale. La tariffa dedicata agli abbonati resterà comunque attiva fino al termine chiusura vendita ore 18:00 del 13/03/2024

Intero InViola FASE 2: Dalle ore 18:00 del 10/03/2024 fino alle ore 18:00 del 13/03/2024 sarà possibile acquistare anche ai possessori di In Viola Premium/Gold valida ed emessa entro il 07/03/2024.

In questa fase al FIORENTINAPOINT sarà possibile acquistare i tagliandi dei settori locali anche senza obbligo di tessera InViola Premium/Gold per i soli residenti in Toscana.

Dalle ore 18:01 del 13/03/2024 la vendita dei tagliandi sarà chiusa

Disponibili per questa gara le tariffe: PROMO ABBONATO SERIE A/GROUP STAGE: a partire da 12€

PROMO INVIOLA: a partire da 16€

UNDER 14: (in TUTTI i settori dello stadio) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2010, acquisto consentito solo con biglietto a tariffa INTERO PREL. ABBONATI o INTERO INVIOLA

SETTORE OSPITI la vendita del settore ospiti sarà esclusivamente di gestione presso la società Maccabi Haifa FC

Per questa gara i seguenti settori non saranno disponibili: Parterre di tribuna centrale, Parterre di tribuna, Parterre di tribuna laterale, Parterre di Maratona coperto, Parterre di Maratona scoperto, Parterre di Maratona laterale

Ingresso allo stadio sarà consentito entro e non oltre le ore 18:15 del giorno gara 14/03/2024, inoltre non sarà consentito l’ingresso a borse, zaini e power bank

I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti ), presso il Fiorentina Point (FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket"