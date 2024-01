FIORENTINA, Il programma della squadra a Riyad

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questi minuti la Fiorentina è in partenza per Riyad dove disputerà la Supercoppa Italiana. I viola affronteranno in semifinale giovedì 18 gennaio alle ore 20:00 (ore italiane) il Napoli di Walter Mazzari. Il programma per la formazione di Vincenzo Italiano prevede l'allenamento mercoledì 17 gennaio alle ore 13:00 (ore italiane) presso l'Al Shabab secondary (con i primi 15 minuti aperti ai media). Alle ore 16.00 (ore italiane) invece il tecnico viola parlerà in conferenza stampa accompagnato da un calciatore direttamente dall'Al-Awwal Park Stadium. Di seguito il programma di tutte e quattro le partecipanti alla competizione: