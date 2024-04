FIORENTINA, Gli auguri social a Ribery e Caceres

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Attraverso i propri canali social la Fiorentina augura un buon compleanno a Frank Ribery e Martin Caceres, che compiono rispettivamente 41 e 37 anni. Il francese arrivò a Firenze nell'estate del 2019 come fiore all'occhiello del primo mercato dell'era Commisso. Accolto con una passerella da star, l'ex leggenda del Bayern Monaco ha disputato a Firenze un biennio di alti e bassi, complice una serie di acciacchi fisici dovuti anche all'età, che però non gli hanno impedito, in diverse occasioni, di mettere in luce quei lampi che in carriera gli hanno permesso di vincere campionati, coppe nazionali, Champions League e di arrivare terzo nella classifica del Pallone d'Oro del 2013 (alle spalle di Cristiano Ronaldo e Messi). Da ricordare l'emozionate standing ovation che San Siro gli tributò quando uscì dal campo in un Milan-Fiorentina datato 29 settembre 2019 vinto dai viola per 1-3 con gol proprio di Ribery (oltre che di Pulgar e Castrovilli).

Anche il difensore uruguaiano, come Ribery, arrivò a Firenze nel 2019 e vi rimase fino al 2021. Per lui 61 presenze condite da 4 gol, tra cui quello all'allora Juventus Stadium contro la propria ex squadra che permise alla Fiorentina di battere i rivali per 3-0 nel silenzio surreale degli stadi vuoti per il Covid-19. È stata quella l'ultima volta che la Fiorentina è riuscita a battere la Juventus a domicilio, sperando che stasera il trand possa cambiare.