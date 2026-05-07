Fiorentina-Genoa, i precedenti al Franchi: il Grifone non vince da 50 anni
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Ammontano a 53 i precedenti tra Fiorentina e Genoa di campionato fra Serie A e B. La bilancia dei precedenti racconta di 32 vittorie gigliate, 19 segni X, 3 successi liguri, 108 gol marcati dai padroni di casa, 46 reti fatte dagli ospiti. Il Grifone ha aperta una serie senza vittorie arrivata a contare 27 sfide (14X – 13P). Non sbanca Firenze, infatti, dal 2-1 del 1976/1977.
Anche se, dagli ultimi dieci Fiorentina-Genoa sono arrivati ben 7 segni X. A quest'ultimo dato si aggiunge il fatto che 4 delle 5 sfide disputate nel mese di maggio a Firenze sono terminate con l’X (0-0 nel 2018/2019, 1983/1984, 1977/1978 e 2-2 nel 1954/1955), unica eccezione il 2-1 del 1948/1949.
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