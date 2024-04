FIORENTINA, Finale di Conference un obiettivo alla portata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La terza edizione della Uefa Conference League è arrivata ad un punto decisivo con i quarti di finale in programma a metà aprile. La Fiorentina è l’unica rappresentante del calcio italiano in questa competizione e ha grandi obiettivi dopo aver raggiunto la finale (sconfitta con il West Ham per 2-1) lo scorso anno. L’urna di Nyon è stata benevola con i Viola sorteggiando il Viktoria Plzen come avversario nei quarti di finale, squadra ceca nettamente alla portata dei Viola. In più, l’eventuale semifinale sarà disputata contro la vincente della sfida tra Paok e Club Brugge. Dunque, tutte le squadre più pericolose sono finite nell’altra parte del tabellone con il match tra Aston Villa e Lille che spicca per il valore delle due squadre in questo turno.

Viola favoritissimi per l’approdo in semifinale

Sulla carta la Fiorentina ha la sfida più semplice di tutti. Infatti tutti i pronostici scommesse sportive dei vari bookmakers che saranno presto riportati sulla pagina dedicata alle "tips" su sitiscommesse.com sono tutti dalla parte dei Viola che, quindi, dovrebbe raggiungere agevolmente la semifinale. Il Viktoria Plzen è una formazione alla portata dei Viola e gli analisti dei bookies sembrano tutti convinti che la squadra italiana passerà facilmente il turno riuscendo anche a dosare le forze tra campionato e coppa. L’addio di Vincenzo Italiano a fine stagione, annunciato poco tempo fa, non dovrebbe portare scossoni alla squadra in campo e le quote sono rimaste nettamente positive per la squadra di Firenze. Anzi, secondo molti esperti questa potrebbe essere una ulteriore motivazione per chiudere il ciclo con una vittoria dopo le finali della passata stagione in Coppa Italia e Conference League che però si sono concluse con un pugno di mosche per la Fiorentina.

Gli altri quarti di finale

Aston Villa-Lille è sicuramente la partita più interessante ed equilibrata dei quarti di finale sorteggiati dall’urna di Nyon. Le due formazioni partivano già dall’inizio tra le favorite per arrivare nelle fasi conclusive della competizione. Questo accoppiamento farà venir fuori i veri valori in campo e una delle due sarà costretta a dire addio ai sogni di gloria, per la felicità delle altre squadre ancora in corsa che vedranno un’avversaria temibile uscire prematuramente. I bookies propendono nettamente a favore della squadra di Unai Emery che sembra essere di un’altra categoria, ma i francesi non partono battuti e venderanno cara la pelle. Interessante anche la sfida tra Olympiakos e Fenerbahce, con i turni favoriti per il raggiungimento della semifinale. Infine, i tifosi della Fiorentina guarderanno con particolare interesse il match tra Club Brugge e Paok che darà, probabilmente, la prossima sfidante della Viola in semifinale. In questo caso il pronostico è più equilibrato, ma la formazione belga parte leggermente favorita.

Le favorite per il trionfo finale

L’urna di Nyon ha stabilito non solo le sfide dei quarti di finale, ma ha anche delineato il cammino che ogni squadra dovrà fare se vuole raggiungere la finale e vincere la Conference League. La Fiorentina sembra avere la strada spianata almeno fino alla finale e quindi la quota del suo trionfo si è molto abbassata e i bookmakers la danno dietro solo all’Aston Villa, squadra che già ai nastri di partenza era la favorita principale per sollevare la coppa, anche perché in panchina c’è uno specialista assoluto come Unai Emery. Il Lille è la terza incomoda e potrebbe tirare un brutto colpo agli inglesi già ai quarti di finale. Da non sottovalutare anche il Fenerbahce di Dzeko che con un mix di giovani e giocatori esperti potrebbero essere la mina vagante in questo finale. Club Brugge, Paok, Viktoria Plzen e Olympiakos sono molto lontane nelle quote e non sembrano avere reali chances di vincere il trofeo, ma l’ultima parola ce l’ha sempre il campo e lì nulla è scritto e tutto può succedere.