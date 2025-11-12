Fiorentina, Dodo ha smesso di seguire il club viola su Instagram

Non è sicuramente il miglior momento della carriera per il terzino della Fiorentina Dodo. Il calciatore brasiliano infatti, al centro della critica a Firenze per via del suo livello di prestazioni in questo avvio di stagione, ha effettuato in queste ore una scelta particolare smettendo di seguire su Instagram la stessa Fiorentina. Una mossa che sicuramente sta facendo discutere la tifoseria gigliata e che può essere anche stata dettata da uno screzio social avuta dalla moglie dell'ex Shakhtar Donetsk con un tifoso viola sotto ad un post del club viola.