FIORENTINA, da quali giocatori si ripartirà la prossima stagione? Il punto sul mercato viola

Il 2023-2024 è stato un altro anno ricco di emozioni per la Fiorentina. Il club gigliato di proprietà del magnate italo-americano Rocco Commisso proveniva da una stagione precedente (2022-2023) che l’aveva visto protagonista, raggiungendo ben due finali in Coppa Italia e in Conference League. Purtroppo per i tifosi viola, entrambe le partite decisive dello scorso anno videro soccombere la Fiorentina, piegata da Inter e West Ham. Ad ogni modo, al termine di quell’annata, è rimasta la percezione di aver fatto qualcosa di importante e di poter aprire un ciclo.

Il percorso dei viola è stato guidato da Vincenzo Italiano, allenatore che, alla prima annata in viola (2021-2022) aveva subito guidato la squadra al ritorno in Europa, e che ora si avvia verso la conclusione della sua terza stagione alla guida del club toscano, dopo aver guidato la sua squadra fino alla fine della Conference League per il secondo anno di fila. L’avventura di Italiano a Firenze sembra essere giunta alla fine, complice la finale sfumata.

Italiano-Fiorentina, ciclo finito: si ripartirà da un nuovo tecnico

Vi è un ragionevole numero di elementi tale da far pensare che il tecnico siciliano dirigerà la squadra per l'ultima volta nel recupero della 29ª giornata del 2 giugno a Bergamo contro l'Atalanta, partita che chiuderà ufficialmente il campionato di Serie A. Solo in seguito il mister scioglierà le riserve sul suo futuro, con rumors che lo accostano al Bologna (come erede di Thiago Motta che andrà ad allenare la Juventus).

Dovendo ripartire da un nuovo allenatore (il nome più caldo in orbita viola è quello di Raffaele Palladino, attualmente al Monza), è difficile ipotizzare come sarà la squadra del prossimo anno. Le quote calcio sulla Fiorentina, infatti, dipenderanno molto, non solo da chi arriverà, ma anche da chi andrà via. Vedremo cosa riserverà il destino a giocatori come Nico González, Nikola Milenkovic e Lucas Martínez Quarta. Verosimilmente la campagna di rafforzamento verrà condotta assecondando il piano tattico del nuovo mister, tuttavia, il direttore sportivo Daniele Pradè, dovrà prima di tutto avere chiara la situazione interna, valutando chi rimarrà e chi invece potrebbe partire.

Come sarà la Fiorentina della prossima stagione

Volendo stilare un borsino di possibili arrivi e partenze in ogni reparto del campo nel corso della sessione di mercato estiva, tra i pali non sembra in dubbio la permanenza di Oliver Christensen, portiere classe ’99 acquistato nell'estate 2023 dall'Herta Berlino: il danese ha avuto diverse occasioni di mettersi in mostra ma è stato condizionato da un infortunio ormai alle spalle e potrebbe giocarsi il posto da titolare. Qualche valutazione, non tanto per il rendimento, ma per via dell'età, potrebbe essere fatta su Pietro Terracciano, il cui accordo col club scade nel 2025.

In difesa andranno sciolti rapidamente i nodi relativi alla permanenza di Nikola Milenkovic e Lucas Martínez Quarta. La situazione dei due centrali è diversa: il serbo ha recentemente prolungato fino al 2027, e mentre la scorsa estate era molto richiesto, quest'anno è reduce da una stagione meno positiva sul piano delle prestazioni individuali. Proprio per questo potrebbe scegliere di rimanere, anche in virtù di un legame solido con Firenze e i suoi tifosi.

L'argentino, invece, è in scadenza a giugno 2025 e in questa stagione ha attirato l'attenzione di altre squadre (ben 8 le reti messe a segno tra campionato e coppe). La sua partenza è molto più probabile rispetto a quella del compagno di reparto. Chi resterà sicuramente è Luca Ranieri, centrale difensivo formatosi nella Primavera viola che è diventato una certezza nella stagione che si avvia verso la conclusione.

Non si muoverà Fabiano Parisi, acquistato la scorsa estate dall'Empoli per rinverdire la fascia sinistra, dove invece andrà valutato il futuro di Cristiano Biraghi. Il capitano, a 31 anni, ha un altro anno di contratto e dovrà decidere se legarsi ulteriormente ai colori viola oppure intraprendere una nuova sfida. Dovrebbe rimanere anche Dodô, laterale destro che è stato condizionato da un grave infortunio ma che nel finale di stagione è tornato a disposizione dimostrandosi una risorsa importante. Sulla stessa corsia la Fiorentina non sembra avere intenzione di privarsi di Michael Kayode, ma bisognerà fare attenzione alle big italiane e ai club esteri, che hanno sul loro taccuino il nome dell'italo-nigeriano.

Probabilmente sarà da rifare il centrocampo, dove i soli sicuri della permanenza sembrano Rolando Mandragora e Alfred Duncan, mentre i due registi, Arthur Melo e Maxime López, presi entrambi in prestito da Juventus e Sassuolo, difficilmente verranno riscattati. Da vagliare la posizione di Giacomo Bonaventura: il centrocampista tuttofare va in scadenza a giugno e nel suo accordo era prevista un’opzione a favore della società di un altro anno, fino a giugno 2025, al raggiungimento del 70% delle presenze sul totale delle gare disputate dalla Fiorentina, quota che non ha raggiunto.

La sensazione è che le strade si possano separare. Chi andrà via sicuramente, alla scadenza del proprio contratto, è Gaetano Castrovilli calciatore che la Fiorentina aveva già ceduto la scorsa estate agli inglesi del Bournemouth, salvo poi riaccoglierlo dopo il mancato superamento delle visite mediche per problemi ancora non risolti al ginocchio. Ora i guai fisici sembrano essere alle spalle ma il futuro è lontano da Firenze, a parametro zero. Facile che vada via (a titolo definitivo o in prestito, sarà da valutare) anche Gino Infantino, centrocampista argentino che non ha trovato spazio. Da valutare la posizione di Antonín Barák, giocatore che gode di stima da parte della società, ma che quest'anno ha avuto poco spazio e potrebbe scegliere di accasarsi altrove nonostante un accordo in scadenza nel 2026.

Infine l'attacco. In questo reparto sembrano certi della permanenza Riccardo Sottil, autore di un buon finale di stagione condizionato da un infortunio alla clavicola, e Lucas Beltrán, che ha avuto un buon impatto alla sua prima annata in Italia. Potrebbero essere ascoltate eventuali offerte per Jonathan Ikoné.

A tenere banco, però, è soprattutto la situazione di Nico González: l'argentino, 26 anni, 15 gol tenendo conto di tutte le competizioni quest’anno, ha un accordo fino al 2028 ma è osservato da diverse squadre. Il suo agente ha recentemente ribadito quanto Nico stia bene a Firenze e di come il legame con i colori viola si sia ulteriormente rinsaldato dopo il rinnovo, tuttavia, nel caso in cui per il suo cartellino arrivasse un'offerta importante verrebbe valutata, poi la palla passerebbe al club che dovrebbe individuare un altro top per sostituirlo.

Difficilmente resterà Andrea Belotti, per cui si profila un ritorno alla Roma, mentre ha qualche chance in più di restare M'Bala Nzola, che dopo un avvio difficile ha dato segnali di risveglio a fine stagione. Chance di permanenza anche per Christian Kouame, il cui accordo è in scadenza a giugno 2024, ma che con la sua capacità di interpretare più ruoli ha dimostrato di poter essere molto utile alla causa, motivo per cui potrebbe essergli proposto il rinnovo.