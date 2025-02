Fiorentina-Como, Pongracic sicuro: "Non possiamo prendere il primo gol"

vedi letture

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato a Dazn nel corso del post partita. Queste le sue parole: "I primi 15 minuti eravamo partiti forti, se avessimo segnato sarebbe stata un'altra gara. Poi abbiamo preso un gol che non dovremmo subire mai in questo modo. E' stata una gara difficile. Quando perdi contro una squadra come il Como poi è difficile trovare spazi. Davanti hanno grande qualità, abbiamo preso il 2-0 e tutto si è complicato. Per la classifica cambia che non abbiamo preso tre punti che ci sarebbero serviti. Ora alziamo la testa, pensiamo alla prossima gara".