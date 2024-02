FIORENTINA, Alle 15.00 in campo Women e Primavera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Alle ore 15:00 scenderanno in campo la Fiorentina Primavera e Women per un doppio, importante, appuntamento. I ragazzi di Mister Galloppa saranno impegnati nella 22^ giornata del Campionato a Formello contro la Lazio e proveranno a centrare il decimo risultato utile consecutivo, sebbene la mente dei baby-viola potrebbe essere già proiettata alla sfida di mercoledì 21 contro la Roma al Tre Fontane, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (all'andata finì 3-1 per la Fiorentina).

Sfida capitolina anche quella che attenderà le ragazze di De La Fuente, che sempre alle ore 15:00 affronteranno al Viola Park la Roma capolista. Nell'ultimo atto della Regular Season, una vittoria porterebbe Boquete e compagne al momentaneo secondo posto in attesa del risultato di Juventus-Napoli (domani alle 12:30).