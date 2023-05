FIO-WEST HAM, Pochi biglietti per Praga: il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta La Nazione da domani fino al 7 giugno saranno giorni importanti per la Fiorentina e i suoi tifosi. Ma se per l'Olimpico si può parlare di esodo, meno lo si può dire per la trasferta europea di Praga, visto che la UEFA ha messo a disposizione pochi biglietti (solo 5.000, come per il West Ham). In tanti andranno sicuramente a Praga anche senza la certezza di avere biglietto.