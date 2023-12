FIO-TOR, I numeri dei due allenatori a confronto

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attuale allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha vinto una sola volta su sei precedenti in campionato contro il tecnico croato e lo ha fatto il 28 agosto del 2021, vincendo in casa contro il Torino per 2-1. Altre due volte oltre a quella già citata, Italiano ha 'ospitato' il suo avversario odierno e per due volte ha perso. Bilancio praticamente in perfetta parità per Italiano contro il Torino, anche se negli ultimi tre incroci è riuscito a portare a casa un solo punto (zero vittorie, un pari e due sconfitte). Juric invece ha una buona tradizione anche contro la Fiorentina. Ha subito due soli KO in dieci gare: uno è quello maturato nel match già citato del 28 agosto 2021. L'altro, sempre nel 2021 (anno sfortunato per Juric contro i viola), esattamente il 20 aprile di quell'anno, al Bentegodi, quando era ancora alla guida del Verona (1-2). Può vantare invece quattro affermazioni contro i gigliati.

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS JURIC

1 vittoria Italiano

2 pareggi

2 vittorie Juric

4 gol fatti squadre Italiano

9 gol fatti squadre Juric

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS TORINO

2 vittorie Italiano

2 pareggi

2 vittorie Torino

7 gol fatti squadre Italiano

8 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS FIORENTINA

4 vittorie Juric

4 pareggi

2 vittorie Fiorentina

15 gol fatti squadre Juric

10 gol fatti Fiorentina