FIO-SAMP, Curiosità e statistiche sul match di domani

Giorno di viglia per la Fiorentina, che domani al Franchi sfiderà la Sampdoria per la 32esima giornata di campionato. Di seguito alcune statistiche e curiosità legate al match tra viola e blucerchiati, curate dal sito ufficiale della Lega Serie A:

Nessun pareggio nelle ultime sette sfide di Serie A TIM tra Sampdoria e Fiorentina, con quattro successi per i viola, tre per i blucerchiati – cinque delle precedenti sette gare tra le due formazioni erano terminate in parità.

La Fiorentina è andata a segno in ciascuna delle ultime 17 gare di Serie A TIM contro la Sampdoria, già serie più lunga in assoluto di partite consecutive in rete per la Viola contro una singola avversaria nella competizione.

La Sampdoria è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina giocate nel girone di ritorno di Serie A TIM (3V, 3N), l’unica sconfitta blucerchiata nel parziale è stata un 5-1 viola del 16 febbraio 2020 (autogol di Morten Thorsby, doppiette di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa). La Fiorentina è imbattuta da cinque incontri casalinghi in Serie A TIM (2V, 3N), ma ha pareggiato i due più recenti: i viola non impattano più gare interne di fila nella competizione da gennaio 2021, quattro in quell’occasione, con Cesare Prandelli in panchina.

La Sampdoria è l’unica squadra che non ha vinto neanche un incontro in questa Serie A TIM contro avversarie attualmente nella metà alta della classifica: quattro pareggi e 12 sconfitte finora per i blucerchiati.

Nonostante il ko per 2-3 contro il Monza nell’ultima partita, nelle ultime otto giornate di campionato solo la Lazio (19) ha raccolto più punti della Fiorentina (17) in Serie A TIM.

La Sampdoria è la terza squadra non neopromossa a raccogliere meno di 18 punti nelle prime 31 gare giocate in una stagione di Serie A TIM negli anni 2000, dopo il Palermo 2016/17 (15) e il Chievo Verona 2018/19 (14).

Nessuna squadra ha subito meno gol della Fiorentina nel corso della ripresa nel 2023 in Serie A TIM (sei reti subite), mentre la Sampdoria è la formazione che ha incassato più marcature dopo l’intervallo in campionato nel periodo (17).

Giacomo Bonaventura ha segnato cinque gol in Serie A TIM contro la Sampdoria, contro nessuna avversaria ne conta di più nella competizione; inoltre, il centrocampista della Fiorentina ha realizzato un centro proprio nella gara d’andata contro i blucerchiati e non ha mai trovato la rete in due presenze consecutive contro questa squadra.

L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha trovato la rete in ciascuna delle ultime due presenze da titolare contro la Fiorentina in Serie A TIM; in generale sono quattro i suoi centri contro questa avversaria, tre con i blucerchiati e uno con la maglia del Napoli.