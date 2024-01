FIO-INT, Trend da migliorare: 1 successo viola su 13

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenica, alle ore 20:45, al Franchi arriva l'Inter, avversaria sempre ostica. La Fiorentina infatti ha vinto solo una delle ultime 13 gare contro l’Inter in Serie A (5N, 7P): 1-0 a San Siro il 1° aprile 2023, con gol di Giacomo Bonaventura. Brutta sconfitta all'andata quando la Fiorentina subì 4 gol senza riuscire a segnare, i numeri dicono che la Viola non resta senza segnare per due match di fila contro i nerazzurri in Serie A dalla stagione 2011/12 (0-2 e 0-0), con Delio Rossi in panchina.