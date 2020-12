FIO-GEN, Il Grifone non vince a Firenze da 43 anni

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - Era il 19 marzo del 1977, successo per il Genoa 2-1 sulla Fiorentina al Franchi. Sono passati 43 anni. Da allora la squadra rossoblù non è mai tornata col bottino pieno dalla sfida in Toscana contro i viola. Da quell'anno in poi, in Serie A, al Franchi le due squadre si sono incontrate 22 volte: per i viola 11 vittorie mentre le restanti gare si sono concluse con un pareggio. E' un autentico tabù per il Grifone che lo scorso gennaio pareggiò (0-0) all'Artemio Franchi sfiorando anche la vittoria visto che il capitano Mimmo Criscito sbagliò un calcio di rigore parato da Dragowski. Il Genoa arriva da quattro sconfitte consecutive in campionato, non incassa cinque ko di fila in serie A dal gennaio 2016. (ANSA).