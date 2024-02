FIO-FROS, La sfida del Franchi sarà diretta da Feliciani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Designati gli arbitri per le gare della ventiquattresima giornata della Serie A 2023-2024. Fiorentina-Frosinone, che si giocherà al Franchi domenica 11 febbraio alle ore 12:30, sarà diretta da Ermanno Feliciani. Per l'arbitro abruzzese si tratta della dodicesima designazione in Serie A, la settima in questa stagione. Con la Fiorentina per lui un unico precedente nel poareggio 1-1 tra viola e Monza del gennaio del 2023. Feliciani sarà coadiuvato come quarto uomo da Marinelli, mentre come assitenti ci saranno Carbone e Giallatini. Al VAR ci sarà Paterna mentre AVAR sarà Mazzoleni. Di seguito la designazione ufficiale:

Fiorentina – Frosinone h. 12.30

Feliciani

Carbone – Giallatini

IV: Marinelli

VAR: Paterna

AVAR: Mazzoleni