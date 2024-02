FIO-FRO, Numeri e curiosità sul match del Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Comincia stasera, con un delicatissimo Salernitana-Empoli, la ventiquattresima giornata di Serie A. Il lunch match della domenica sarà Fiorentina-Frosinone, ecco quindi le statistiche fornite dalla Lega Serie A sulla sfida tra viola e ciociari:

Dopo aver vinto 4-1 nella prima sfida contro il Frosinone in Serie A TIM (1° novembre 2015), la Fiorentina non ha vinto alcuna delle successive quattro gare contro i ciociari, pareggiandone tre (1P), incluso il match di andata (1-1, 28 settembre 2023). Nei due precedenti all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Frosinone in Serie A TIM c’è stata una vittoria a testa, con l’ultimo vinto dai ciociari il 7 aprile 2019 (1-0, gol di Daniel Ciofani); curiosamente entrambe quelle due partite sono state giocate di domenica alle 12.30, stesso giorno e orario della prossima sfida. In una classifica di Serie A TIM che tiene conto solo del nuovo anno solare, la Fiorentina sarebbe ultima assieme alla Salernitana con un punto a testa; prima del pareggio e delle tre sconfitte con cui la Viola ha iniziato il 2024 in campionato (con sette reti subite), aveva terminato il 2023 con tre vittorie di fila per 1-0.

Il Frosinone ha perso sei delle ultime otto gare in Serie A TIM (1V, 1N), subendo in media 2.5 gol a partita; in questo parziale, inoltre, le uniche due partite senza sconfitta sono state contro squadre che iniziavano la giornata al di sotto dei ciociari in classifica (3-1 vs Cagliari, 1-1 vs Hellas Verona). Il Frosinone è una delle tre squadre (con Cagliari e Lecce) ancora a caccia della vittoria in trasferta in questo campionato; l’ultimo successo dei ciociari fuori casa in Serie A TIM è arrivato proprio sul campo della Fiorentina, il 7 aprile 2019, con gol decisivo di Daniel Ciofani al minuto 84° (1-0).

Fiorentina e Frosinone sono le due squadre che cercano di meno la via del gol con gli attacchi in contropiede: rispettivamente quattro e sei conclusioni a seguito di questa dinamica di gioco, meno di qualsiasi altra formazione in questa Serie A TIM. Fiorentina e Frosinone sono due delle prime sei squadre per pressing alto in questo campionato: i viola guidano la graduatoria dei recuperi palla offensivi in Serie A TIM (200), mentre i ciociari sono sesti (174) – tra di loro Napoli (190), Inter (184), Lecce (178) e Atalanta (175). Andrea Belotti ha preso parte a cinque reti nelle sue tre sfide contro il Frosinone in Serie A TIM (due doppiette, un assist); l’ultimo dei tre gol in questo campionato dell’attaccante viola è arrivato contro una squadra neopromossa, contro il Cagliari lo scorso 8 ottobre (vittoria della Roma per 4-1).

Matías Soulé – gol del definitivo 1-1 nella gara di andata contro la Fiorentina, il 28 settembre scorso – con 10 reti segnate è uno dei soli tre giocatori sudamericani in doppia cifra realizzativa nei maggiori cinque campionati europei 2023/24, assieme a Lautaro Martínez (19) e Richarlison (10). Fiorentina-Frosinone vedrà coinvolti il secondo centrocampista per palloni recuperati in questa Serie A TIM (Enzo Barrenechea con 158, alle spalle di Walace 178) e il secondo centrocampista per palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo (Giacomo Bonaventura a quota 16, dietro solo a Nikola Vlasic con 19).