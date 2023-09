FIO-ATA, Arbitrerà Pairetto. Al Var ci sarà Mariani

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sul proprio sito ufficiale, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A, in programma nel weekend. Per quanto concerne Fiorentina-Atalanta, la direzione di gara sarà affidata a Luca Pairetto, coadiuvato al Var da Maurizio Mariani. Questo il quadro della designazione ufficiale:

FIORENTINA – ATALANTA h. 18.00

PAIRETTO

IMPERIALE – DI GIOIA

IV: DI BELLO

VAR: MARIANI

AVAR: MERAVIGLIA