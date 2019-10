FIGC, Soddisfatta per contributi extra dal CONI

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Nel ricevere la comunicazione dell'assegnazione dei contributi integrativi per il 2019 (6,363 milioni), la Federcalcio esprime "soddisfazione, condividendone sia lo spirito che la metodologia adottata. L'attribuzione decisa da Sport e Salute, infatti - si legge in una nota - è pienamente condivisibile e coerente con quanto enunciato in precedenza, perché richiama gli obiettivi che la FIGC ritiene prioritari per lo sviluppo del movimento sportivo italiano nel suo complesso. Un'altra nota positiva - aggiunge la Figc - è l'approvazione all'unanimità in cda, un elemento che si auspica possa contribuire ad una fondamentale e ritrovata sinergia istituzionale".