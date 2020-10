FIGC, Intesa con la federazione dell'Arabia Saudita

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Figc e federazione dell'Arabia Saudita insieme per lo sviluppo del calcio. È questo lo scopo dell'accordo bilaterale sottoscritto a Roma tra il presidente, Gabriele Gravina, il ministro dello Sport Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal e il presidente della federazione saudita, Yasser Al-Misehal. La giornata, nella quale si sono svolti anche incontri tecnici è culminata nella firma del documento con cui le due Federazioni si impegnano ad intensificare la collaborazione reciproca. L'accordo riguarda l'ausilio tecnico per la formazione degli allenatori, degli arbitri, dei dirigenti sportivi e l'organizzazione di eventi, nonché la crescita del calcio femminile in Arabia. "Il calcio è uno straordinario strumento di sviluppo e modernizzazione - ha affermato Gravina -; partnership così articolate, che interessano i più attuali temi di crescita a livello globale, compreso il calcio femminile, rappresentano un successo in grado di travalicare i confini sportivi". Il ministro dello Sport, sua altezza reale il principe Abdulaziz Bin Turki AlFaisal, ha dichiarato: "In questi tempi difficili è molto incoraggiante vedere l'Arabia Saudita e l'Italia lavorare in partnership per una causa comune. Oggi il nostro rapporto si fa più stretto e si rafforza una partnership costruita sulla fiducia, il rispetto e la speranza in un futuro luminoso". (ANSA).