FIFA, Propone via libera temporaneo a 5 sostituzioni

(ANSA) - ROMA, 27 APR - La Fifa ha deciso di proporre un cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni, portandole a cinque per far fronte al dispendio fisico imposto dalla 'maratona' di partite che saranno necessarie per portare a termine i vari campionati, se questi riprenderanno. Lo fanno sapere fonti dell'ente calcistico internazionale. Ora ci dovrà essere il via libera dell'Ifab, unico organismo abilitato a modificare le regole, ma non dovrebbero esserci problemi. "La sicurezza dei giocatori è una delle priorità della Fifa - è scritto in una nota diffusa dalla federazione mondiale -. A questo proposito, una delle preoccupazioni è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di infortuni. Di fronte a ciò e di questa sfida unica da affrontare, quella della realizzazione delle competizioni d'accordo con i calendari previsti, la Fifa propone che venga permesso un maggior numero di sostituzioni". Va anche precisato che poi toccherebbe a ogni singola lega decidere se approfittare o meno di questa opportunità. In ogni caso, se la regola delle cinque sostituzioni, che in Italia già ci sono in serie D, passerà si dovrà fare in modo, per evitare eccessive perdite di tempo, di farle effettuare o durante l'intervallo fra i due tempi di gioco o in non più di tre periodi d'interruzione per ogni squadra. Questo vuol dire che un allenatore che voglia fare ricorso a tutti e cinque i cambi a sua disposizione, in un paio di occasioni a partita dovrà far uscire, e in simultanea far entrare, due calciatori alla volta. (ANSA).