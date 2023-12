FIFA, Per il 'Best coach' in corsa due italiani e Guardiola

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - A metà settembre la Fifa aveva ufficializzato i nomi dei candidati ai premi 'The Best' che la federazione mondiale assegna ogni anno, per le varie categorie, grazie anche al voto online degli appassionati, oltre che di giornalisti e dei ct e dei capitani di tutte le nazionali dei paesi affiliati all'ente calcistico internazionale. Fra i nomi degli allenatori c'erano quelli di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, assieme a quelli, scelti da una giuria di esperti, di Pep Guardiola, Xavi e dell'attuale tecnico del Tottenham, ed ex Australia e Celtic, Ange Postecoglou. Ora però, fa sapere la Fifa, la lista si è ristretta ai tre 'finalisti' e ci sono ancora sia Inzaghi sia Spalletti.

A contendere ai due italiani il riconoscimento è rimasto il solo Pep Guardiola, che nella scorsa stagione ha fatto il 'Treble' (Champions, campionato e FA Cup) alla guida del Manchester City. Il nome del vincitore sarà svelato alla cerimonia dei The Best FIFA Football Awards del prossimo 15 gennaio. (ANSA).