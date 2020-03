FIFA, Incontra Oms: "Lo sport segua scelte governi"

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha incontrato ieri il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, presso la sede dell'OMS a Ginevra, per discutere di come il calcio può aiutare a rispondere alla pandemia del coronavirus e quali misure dovrebbero adottare gli organi direttivi e gli amministratori sportivi in ;;situazioni specifiche. "Gli organi di governo dello sport e chi prende le decisioni dovrebbero sempre tenere presente che la salute viene prima di tutto - hanno affermato Infantino e Adhanom in una dichiarazione congiunta - Tutti gli organismi sportivi devono essere pronti a seguire la guida dei rispettivi governi, sulla base di valutazioni approfondite del rischio, per organizzare eventi sicuri o intraprendere altre azioni necessarie a tutela della salute di tifosi, giocatori, allenatori e comunità più ampie". OMS e FIFA, in collaborazione con altre figure di spicco del calcio mondiale, lanceranno una campagna di sensibilizzazione congiunta e si impegneranno in varie iniziative per garantire che tutte le persone ricevano i consigli necessari per proteggere e promuovere la loro salute e quella delle loro comunità. (ANSA).