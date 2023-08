FIFA, Classifica donne: Svezia nuova n.1, l'Italia è 17ª

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - E' una vera e propria 'rivoluzione' nella classifica Fifa del calcio femminile quella determinata dai risultati del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda conclusosi domenica scorsa con la vittoria della Spagna. Gli Stati Uniti infatti, dopo l'uscita agli ottavi di finale, lasciano il primo posto in classifica e perdono due posizioni collocandosi al terzo posto subendo il sorpasso della Svezia, nuova leader grazie al terzo posto conquistato in Oceania, e della Spagna che grazie al successo al Mondiale sale di quattro posizioni e ora è seconda. Rimangono rispettivamente al quarto e quinto posto Inghilterra e Francia, mentre la Germania, che era seconda, perde ben quattro posizioni dopo l'eliminazione nella fase a gironi e ora è sesta.

L'Australia nonostante il quarto posto nel torneo iridato esce dalle prime dieci. Scende anche l'Italia che ora occupa il 17/o posto nel ranking. (ANSA).